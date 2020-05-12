ضبط صاحب محل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة، في القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين (صاحب شركة للطباعة – مقيم بمحافظة القاهرة)، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة ضابط وتمكن من الاستيلاء منه على مبالغ مالية طائلة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بزعم إنهاء خلافات مالية وتجارية بينه وآخرين.

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تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وتحديد مرتكبها (صاحب محل قطع غيار سيارات - له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة) إذ قام المذكور بممارسة نشاط إجرامي احتيالي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية وذلك عن طريق انتحاله صفة ضابط "خلافاً للحقيقة" .. وإمعاناً منه في الإيقاع بضحاياه قام بإنشاء صفحة احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منتحلاً صفة ضابط للنصب على الشاكي من خلال إيهامه بقوة موقعه الوظيفي وقدرته على إنهاء الخلافات المالية والتجارية القائمة بينه وبين آخرين، والاستيلاء على مبلغ (175000 - مائة وخمسة وسبعون ألف جنية مصري) من الشاكي تحت ذات الزعم ، وإكراهه على توقيع 5 إيصالات أمانة لصالح آخرين بقيمة مبلغ مليون وخمسين ألف جنيه بقصد ابتزازه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتحر عنه بدائرة قسم شرطة المطرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الملفات والمحادثات تفيد نشاطه الإجرامى المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.