ضبط 25 ألف لتر سولار داخل مخزن بالمرج قبل بيعها بالسوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مواد بترولية كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل تنكات بالمخزن محل عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وضُبط بداخل المخزن كمية من السولار المدعم بلغت 25 ألف لترا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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