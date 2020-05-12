ضبط سيارة مُحملة بـ 4.5 طن نفايات خطرة بمنطقة بطن البقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت شرطة البيئة والمسطحات، صاحب مقلب قمامة وسائق أثناء قيامهما بتفريغ حمولة سيارة وزنت 4,5 طن من النفايات الطبية الخطرة بمنطقة بطن البقرة.

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع أجهزة مديرية أمن القاهرة، بالمرور على المنشآت ومقالب القمامة بنطاق قسم شرطة مصرالقديمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية وتتبع منظومة التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

تمكنت الحملة الأمنية من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من النفايات الطبية الخطرة وزنت (4,5 طن) عبارة عن سرنجات وكانيولات ومخلفات عمليات جراحية ومهمات وقاية مدممة، تقوم بتفريغ تلك المخلفات بمقلب قمامة غير مرخص "أهالي" بمنطقة بطن البقرة بدائرة القسم وضُبط بداخلها (صاحب المقلب- سائق).

وبمناقشتهما أقرا بتجميع المخلفات المضبوطة من المستشفيات المختلفة, تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.