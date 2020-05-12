حبس 5 أشقاء وآخر لاتهامهم بقتل بائع متجول في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل بائع متجول بمنطقة مؤسسة الزكاة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين جاءوا من احد إحدى محافظات الصعيد إلى القاهرة سعيا للعمل وتشاجروا مع الضحية في وقت سابق.

واعترف المتهمون بنشوب مشاجرة منذ فترة مع المجني عليه مما دفعهم للانتقام منه وقتله.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي بوفاة إبراهيم رضا، 22 عام، علي الفور تم الانتقال وبعمل التحريات وبسؤال الشهود تبين قيام 6أشخاص بقيام بمشاجرة مع المجني عليه، خلال عودته من عمله، قام أحدهم بطعنة وآخر أطلق صوبه عيارا ناريا مما أودى بحياته.

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