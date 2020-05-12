بوهم الوظيفة.. ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين في أموالهم بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة شخصين بالغربية لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم ببعض الوظائف.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الغربية)، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاقه بإحدى الوظائف وعدم وفائه بذلك.

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص ("له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق من خلال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى قدرة (32,000- إثنان وثلاثون ألف جنيه) بزعم تعيينه بإحدى الوظائف، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره بزعم إلحاقه بإحدى الوظائف وعدم وفائه بذلك.

حيث أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام (موظف بالمعاش"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق من خلال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، والإستيلاء من الشاكى على مبلغ مالي قدرة (100,000- مائة ألف جنيه) بزعم تعيينه بإحدى الوظائف، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين.