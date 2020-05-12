حريق يلتهم ورشة نجارة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

شب حريق اليوم الثلاثاء، بورشة نجارة، في منطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، وأتت النيران على جميع محتوياتها.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور قسم أول أسوان، بنشوب حريق بورشة نجارة ملك شخص بالمعاش ومقيم فى نفس العقار، والتهمت النيران محتوايات الورشة، دون وقوع إصابات بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المبانى المجاورة، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق، والنيابة العامة لمباشرة التحقيق.