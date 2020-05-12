"أمن القاهرة" يضبط تشكيل عصابي متهم بـ7 سرقات "توك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث. عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما ورد بالتحريات أقروا بها واعترفوا بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب. Advertisements وأضافوا بتصرفهم فى الدراجات البخارية للبيع لعميلهم "سيئ النية" (سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة بالإكراه")، وبحوزته (الدراجات البخارية المستولى عليها -بندقية خرطوش- فرد خرطوش – عدد23 طلقة). وبمواجهته بما أسفر عن الضبط اعترف بتحصله على الدراجات البخارية المستولى عليها من المتهمين المضبوطين وعلمه بكونها من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع. باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

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