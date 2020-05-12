مصر | ضبط صاحب مقلب قمامة وسائق لحظة تفريغ 4.5 طن نفايات خطرة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مقلب قمامة وسائق لحظة تفريغ 4.5 طن نفايات خطرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب مقلب قمامة وسائق، في أثناء قيامهما بتفريغ حمولة سيارة وزنت 4،5 طن من النفايات الطبية الخطرة.

بدأت الواقعة، في أثناء قيام قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع أجهزة مديرية أمن القاهرة، بالمرور على المنشآت ومقالب القمامة بنطاق قسم شرطة مصر القديمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية وتتبع منظومة التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، فقد تمكنت من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من النفايات الطبية الخطرة وزنت (4،5 طن) عبارة عن سرنجات وكانيولات ومخلفات عمليات جراحية ومهمات وقاية مدممة، تقوم بتفريغ تلك المخلفات بمقلب قمامة غير مرخص "أهالى" بمنطقة بطن البقرة بدائرة القسم، وضُبط بداخلها (صاحب المقلب- سائق).

وبمناقشتهما أقرا بتجميع المخلفات المضبوطة من المستشفيات المختلفة.

وجاء ذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما حيازة المخلفات الخطرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق متصل، اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة، وضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعد أن قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1051) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

واستطاعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى مجال متابعتها للأسواق، ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة، بضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، بينما نجحت لإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية)، في ضبط (338) قضية متنوعة.

واضطلعت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في ضبط (126) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةفى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، من ضبط (3) قضايا متنوعة، وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية).