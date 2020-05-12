مصر | ضبط 3 أشخاص بالدقهلية بحوزتهم مخدرات وسلاح

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدرى البانجو والهيروين وقطعتى سلاح نارى وذخائر.

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، قيام ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة مركز شربين، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وإتخاذهم من دوائر المدينة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة جمصة وبحوزتهم (37،200 كيلو جرام لمخدر البانجو - 663 جرام لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار- مسدس).

وفي سياق متصل، اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة، وضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعد أن قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1051) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

واستطاعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى مجال متابعتها للأسواق، ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة، بضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، بينما نجحت لإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية)، في ضبط (338) قضية متنوعة.

واضطلعت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في ضبط (126) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةفى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، من ضبط (3) قضايا متنوعة، وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية).