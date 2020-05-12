أخبار مصر | بنك ناصر الاجتماعي يدعم مشروعات البحث العلمي بمدينة زويل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بنك ناصر الاجتماعي يدعم مشروعات البحث العلمي بمدينة زويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار وبموجب هذا الاتفاق يساهم البنك في تبنى الافكار البحثية والعلمية ودعمها للخروج من الإطار البحثى إلى التنفيذ العملى ودعم الكيانات المتميزة علميا لخلق كوادر شبابية على مستوى علمى رفيع بقيمة 3 مليون جنيه مصرى، هذا بالإضافة إلي تقديم منح وتمويلات لطلبة المدينة.

وأكد فاروق، أن قرار التعاون مع مدينة زويل يأتي في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بتقديم كل انواع الدعم لللبحث العلمي بهدف مساندة خطط الدولة فى مصر لمواجهه أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فاروق أن البنك كان حريصا منذ بداية الازمة على القيام بمسئوليته الاجتماعية مؤمنا بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى جهود كافة الباحثين والعلماء لأن العبور من الأزمة الحالية ومواجهة فيروس كورونا لن تأتي إلا من خلال البحث العلمي، حيث باتت الحاجة ملحة الي تعزيز دوره في إيجاد حلول للمعضلات التي تواجه المجتمعات البشرية وضرورة دعمه في كافة المجالات بجانب تشجيع الإبتكارات الوطنية التي تساعد على مكافحة الأزمة الحالية أو التخفيف من آثارها.

وأشار فاروق إلي أن البنك يضع علي رأس اولوياته من خلال الدعم المادي تعزيز قدرات القطاعات العلمية والبحثية والكوادرالطبية الموجودة فى مصر والتى تواجه تحديات لا يستهان بها من اجل مواجهة هذا الفيروس لذلك كان من اللازم تفعيل العمل الجماعى وتضافر الجهود المختلفة بهدف اجتياز هذه الازمة وهو واجب تمليه علينا مسئوليتنا المجتمعية فلابد من اشتراك جميع مؤسسات الدولة حتى تزول الازمة الراهنة.

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وعلي الجانب الآخر، أعرب الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، عن سعادته البالغة بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعي وذلك في إطار دعم مدينة زويل وما تقوم به من مجهودات في إطار مواجهه جائحة فيروس كورونا من خلال دعم الباحثين الذيين عكفوا علي ايجاد حلول وبدائل للتخفيف من الاثار الناجمه عن فيروس كورونا وتأثيرها علي المجتمع المصري.

وأضاف صدقي أن تقدم مصر ووضعها علي خريطة الدول العالمية الكبري لايأتي إلا بدعم العلم والبحث العلمي الذي اصبح لا مفر منه الآن ولابد من تكاتف كافة الجهود لدعم البحث العلمي والباحثين المصريين وعلي رأسهم مدينة زويل، حيث أن الهدف من انشاء مدينة زويل هو مواكبة كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا وتطويره من حيث ما انتهي الآخرون لوضع مصر في المكانة التي تستحقها بين مختلف دول العالم علميا وبحثيا كذلك الباحثيين الخرييجن الذيين يلعبوا دورا كبير في التحديات الإستراتيجية التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات الطاقة والبيئة والصحة وغيرها.

كما أضاف صدقي أنه لا أمل من نهوض اي مجتمع بدون البحث العلمي والعلم، حيث جاء دعم بنك ناصر الاجتماعي لمدينة زويل نظرا للمجهودات التي تقوم بها المدينة في مواجهه فيروس كورونا ولما تقدمة مدينة زويل لمصر والمجتمع المصري من افضل الطلاب النابغيين الذين يمثلوا مصر في كافة انحاء العالم والدور الهام الذي يقوم به اعضاء هيئه التدريس والباحثين من خلال التوصل لتصميم وتصنيع اجهزة للتنفس الصناعي وتطوير بعض من العقاقير الطبية وكذلك تطوير انظمة تعتمد علي الذكاء الاصطناعي.

وفي الختام أشار الدكتور شريف صدقي إلي ضرورة تكاتف كافة الجهات والمؤسسات والهيئات لدعم العلم والباحثين المصريين حيث انه بدعم البحث العلمي تصبح مصر قادرة علي الخروج من ازمه فيروس كورونا واستكمال طريق النهضة والعلم الذي لا بديل عنه الآن.