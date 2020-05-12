أخبار مصر | 'الصحفيين' تُحيل رئيس تحرير 'المصري اليوم' للتأديب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تُحيل رئيس تحرير 'المصري اليوم' للتأديب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، تحويل الأوراق الخاصة بالشكوى المُقدمة ضد عبداللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، إلىى هيئة التأديب الابتدائية، إعمالًا بالمادة ٨١ من القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر القرار رقم 16 لسنة 2020، بإحالة عبداللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصري اليوم إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين،وذذلك لما نُسب إليه من السماح بنشر عدد من المقالات بالجريدة، رئاسته، بدأت بالمقال المنشور بتاريخ 12 أبريل الماضى تحت عنوان " ‏استحداث وظيفة" ولمدة ثلاثة أيام.

وصرح محمد شبانة سكرتير عام النقابة، وعضو لجنة التحقيق، بأن اللجنة استدعت السبت الماضي عبداللطيف المناوي، لسماع أقواله لما نُسب إليه، مؤكدًا أنه قبل بداية التحقيق اعتذر رئيس اللجنة خالد ميري وكيل النقابة ورئيس تحرير صحيفة الأخبار عن الاستمرار بالقضية، مع تفويض أضاء اللجنة بالنظر فيها، لافتًا إلى أنه موقف يحسب له، والذي كان قد قام بحملة صحفية رافضة لما جاء بالمقالات سبب الأزمة، إضافة إلى تلقي نقيب الصحفيين ضياء رشوان، خطابًا من المناوي، يلفت فيه النظر إلى ذلك.

Advertisements

وأضاف سكرتير عام النقابة،أنه ‏قد استقر في وجدان اللجنة، التي تضم بجانبه المستشار باسم الطيب نائب رئيس مجلس الدولة،أن المقالات الثلاثة المنشورة ‏بجريدة المصري اليوم أيام 12 و13و14 أبريل الماضي، قد تضمنت عبارات من شأنها بث الفرقة وتقطيع أوصال الدولة في ظل ظرف عالمي مأزوم ، يحيط بمنطقة شبه جزيرة سيناء والقضايا الإقليمية المرتبطة بها، من شأنه المساس بمقتضيات ‏الأمن القومي للبلاد، وهو ما يجعل هذه المقالات تخرج من حيز حرية الرأي، ليهوى بها في حوزة عدم المشروعية ‏التي كان من الممكن أن يتداركها رئيس تحرير المصري اليوم، بحكم صلاحياته، ولما لم يفعل ‏فإنه بذلك قد أخلى ‏بواجبات وظيفته.

وقال "شبانة" إن اللجنة كانت حريصة بمذكرة حيثيات قرارها، أن تشير إلى أنه يتعين الفصل بين السياسة التحريرية للصحيفة ‏وللصحف عامة من ناحية، وسياسة مجالس إداراتها او المساهمين في ملكيتها ‏من ناحية أخرى، لما يتسبب فيه ‏هذا التداخل ‏من عوار، يؤثر سلبًا على مهنة الصحافة.

‏وأكدت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، لفت أنظار ‏القائمين على ضبط الأداء ‏المهني، أن يضعوا نصب اعينهم ‏معايير وضوابط لمن يتم السماح له بالكتابة في الصحف، واضعين نصب أعينهم من يكتب لمرة ‏واحدة أو يكتب لعدة مرات، فأولئك قد يكونوا ‏من العلماء أو المختصين في شأن، تقتضي ظروف الحال اللجوء إليهم، ‏وأولئك الذين دأبوا على الكتابة ‏بالصحف يوميًا أو أسبوعيًا، دون أن يمتهنوا المهنة ‏أو يخضعوا ‏لضوابطها، ‏فأخذوا يسيطرون ‏على أوراق الصحف بكلمات وآراء دون ثمة ‏مساءلة من يخطىء منهم.