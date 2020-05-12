أخبار مصر | الإفتاء توضح حكم استعمال السواك أو معجون الأسنان أثناء الصوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الإفتاء توضح حكم استعمال السواك أو معجون الأسنان أثناء الصوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعمال السواك هو سنُة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وله العديد من الفوائد، منها تطهير الفم، وتنظيف الأسنان، وإزالة اصفرار الأسنان، وأنه أيضًا يقضي على تسوس الأسنان، بالإضافة إلى أنه يساعد على التئام جروح الفم واللثة، والتخلص من رائحة الفم الكريهة، ويمنع نزيف اللثة، ويُستخدم كبديل لفرشاة الأسنان والمعجون.

ولكن هل يجوز استخدام السواك في نهار رمضان أثناء الصوم؟ أجابت دار الإفتاء قائلة:

يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم، وقد كره الإمام الشافعي استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.

وكذلك الحال في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت.

هذا، ومن السنن المؤكَّدة في حق الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدًا بالسواك، ويُفضَّل أن يستعمله كلما دعت الحاجة إلى استعماله.

ومن الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتُها ألا يستخدم السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغسل السواك بعد الاستعمال.