أخبار مصر | إجراء جديد من 'الأعلى للإعلام' بشأن الصحف والمواقع

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إجراء جديد من 'الأعلى للإعلام' بشأن الصحف والمواقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارًا بأن تلتزم المؤسسات الصحفية والصحف والمواقع الإلكترونية، بعدم نشر أو بث أية مواد صحفية تحت أسماء مستعارة، إلا بعد التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يتضمن مدة استخدام الاسم المُستعار، والغرض من استخدامه، وبيانات مستخدمه.

وأضاف المجلس فس بيان له، أنه في جميع الأحوال، لا يجوز نشر أو

بث المواد المشار إليها، إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على استخدام الاسم المستعار.

ونص القرار على إضافة هذا الضابط اإلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة، لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصـادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩.