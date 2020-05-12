أخبار مصر | محافظ الجيزة: رفع أي دراجات بخارية أو مركبات من أعلى الأرصفة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: رفع أي دراجات بخارية أو مركبات من أعلى الأرصفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال رصف شارع المطبعة بحي الطالبية، والذي يعد أحد الشوارع الحيوية والرابطة بين شارعي الهرم وفيصل، والتي سوف يتم استخدامها في أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ، بتنفيذ الأعمال بأعلى المعايير ومتابعة يومية؛ لالتزام الشركة بالمواصفات المحددة، مع التأكيد على رفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطى ورفع أي إشغالات أو تعديات للمحال بالشارع لتتكامل أعمال التطوير.

كما تفقد المحافظ ميدان الرماية والمناطق المحيطة به موجها الخدمات المرورية المتواجدة بالمنطقة برفع سيارة متعدية على الرصيف ومتابعة دورية للالتزام بتنفيذ قرار عدم التعدي على الأرصفة المخصصة للمشاة بركن السيارات.

المحافظ تفقد أيضًا محور 26 يوليو لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير لبعض الشرائح على المحور موجها بدعم المنطقة بسور خرساني من الأسفل وحديدي من الأعلى للحد من حوادث السيارات ومنع سقوطها أسفل المحور مع مراعاة المظهر العام للمحور في أثناء العمل موجها الشركة المسئولة عن الأعمال بسرعة إنهائها ومراعاة العواكس والحارات المرورية.

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ووجه المحافظ بصيانة شاملة لأعمدة الإنارة أعلى المحور ودعمه بأعمدة إضافية في المناطق التي بحاجة إلى ذلك.

كما تفقد راشد شوارع جامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبد العزيز، موجها برفع أي دراجات بخارية أو مركبات من أعلى الرصيف والتأكيد على عدم تكرار تلك السلوكيات حفاظًا على الرصيف ومنع تهالكه.

كما وجه بسحب رخص عدد من السيارات لوقوفها أعلى الرصيف وتنفيذ الغرامات المقررة في هذا الشأن، مؤكدا على الخدمات المرورية المتواجدة باستدعاء أوناش لرفع السيارات فورا.

وتابع "راشد" المراحل النهائية من أعمال تطوير شارع سليمان جوهر بحي الدقي موجها بالالتزام بكافة المعايير المحددة.

وقاد "راشد" حملة لرفع الأوتاد الحديدية التي تستخدم في حجز أماكن لركن السيارات بالشوارع، مشددًا على رفع أي أوتاد حديدية وتوقيع غرامات مشددة ومحاضر إتلاف طبقه رصف على المخالفين للتعدي على حرم الطريق.

ورافق المحافظ خلال جولته، اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ورؤساء أحياء العجوزة والدقي ومدينة كرداسة.