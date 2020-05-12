أخبار مصر | يونيو.. "الشباب والرياضة" تعلن انتهاء مسابقة "EGY Talents"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر يونيو.. "الشباب والرياضة" تعلن انتهاء مسابقة "EGY Talents" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الانتهاء من مسابقة "إيجى تالنتس EGY Talents" للشباب والأطفال، التي انطلقت فعالياتها مارس الماضى ضمن أنشطة الوزارة التي تنفذ اون لاين لإكتشاف المواهب في كافة المجالات مثال "الرسم، فن الطهي، الغناء،مهارات رياضية فردية، تمثيل، وعدد من المجالات الاخرى".

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: إن ذلك ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لإطلاق حزمة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية أون لاين عن طريق بوابة مصر للشباب والرياضة، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها وزارة الشباب والرياضة، لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحيتها قالت نجوى صلاح، رئيسة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية: إن المسابقة تهدف إلى تشجيع الأطفال على الاشتراك فيها من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي حتى تكون فرصة مناسبة لهم لإكتشاف مواهبهم المختلفة.

وأوضحت أن المسابقة تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى تقدموا خلالها بأعمالهم عن طريق الموقع الخاص بالمسابقة منذ بداية الإعلان عنها، والمرحلة التانية يتم فيها اختيار افضل المتسابقين من خلال لجنة تحكيم مختصة لتحكيم الاعمال المقدمة واختيار وتقييم افضل الأعمال وعرضها على الصفحة الرسمية "فيسبوك - إنستجرام" للتصويت عليها من الجمهور مباشرة، مشيرة إلى أن تقييم اللجنة هو الذي سيحدد الـ3 فائزين.

وفي سياق متصل، ذكرت منى رجب، المسئول الفني عن المسابقة، أنه تم تنفيذ أول مسابقة في فني الطهي للأطفال وحققت نجاحا كبيرا منذ انطلاقها مارس الماضي وحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية وعقد عمل لتقديم برنامج لمدة مواسم كامل بأحد القنوات المتخصصة.

وأوردت أن الوزارة تنفذ حاليا مسابقة" فوازير رمضان" بواقع 10 فوازير لـ10 فائزين، ويتم اختيار الفائز عن طريق القرعة التي تسحب مباشرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.