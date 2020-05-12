أخبار مصر | طلب إحاطة لتوفير الخدمات للمواطنين وأصحاب المعاشات بالبنوك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لتوفير الخدمات للمواطنين وأصحاب المعاشات بالبنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن تعرض عملاء البنوك لظروف بيئية غير إنسانية خلال حصولهم على الخدمات.

وأضاف كمال في طلبه، اليوم الثلاثاء: نظرًا لوجود عملاء للبنوك المصرية الذين وصل عددهم الى ما يقارب 20 مليون عميل، سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك البريد المصري، حيث يتعرض هؤلاء العملاء لظروف بيئية غير إنسانية أثناء انتظارهم الحصول على الخدمات المصرفية، تتمثل تلك الظروف في الوقوف في اشعة الشمس الحارقة مع دخول فصل الصيف دون وجود مظلات تحميهم أو كراسي للجلوس في ظل الانتظار بالساعات حتى الحصول على خدماتهم، كذلك مع الأعطال المتكررة لآلات الصرف الآلي وعدم توافر النقد الكافي في الكثير منها وعدم وجود عدد كاف منها منتشر بكل المناطق.

وأشار النائب إلي أن ذلك يتسبب في معاناة كبيرة للعملاء خاصة على كبار السن من أصحاب المعاشات والامهات والمرضى وذوى الاحتياجات، وذلك في مشهد نراه كلنا يوميًا على أبواب تلك المؤسسات، وبالرغم من تحقيق معظم تلك المؤسسات لأرباح كبيرة وفقًا لنتائجها الرسمية الى أنها للأسف لا تتخذ أي إجراءات لتوفير وسائل الراحة لعملائها لحمايتهم من تلك الظروف الغير إنسانية.

وتابع عضو مجلس النواب، بناءًا على ما سبق فإنني أتقدم بطلب احاطة للسيد رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي للوقوف علي مدى إمكانية توجيه تعليمات وإجراءات ملزمة للمؤسسات المالية التي تخدم قطاع عريض من الجمهور بتوفير وسائل الراحة لحين حصولهم على الخدمات المصرفية، مع العمل على توافر النقد الكافي وآلات الصرف الألى الكافية.