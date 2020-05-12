أخبار مصر | طلب إحاطة لتوفير الخدمات للمواطنين وأصحاب المعاشات بالبنوك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لتوفير الخدمات للمواطنين وأصحاب المعاشات بالبنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن تعرض عملاء البنوك لظروف بيئية غير إنسانية خلال حصولهم على الخدمات.
وأضاف كمال في طلبه، اليوم الثلاثاء: نظرًا لوجود عملاء للبنوك المصرية الذين وصل عددهم الى ما يقارب 20 مليون عميل، سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك البريد المصري، حيث يتعرض هؤلاء العملاء لظروف بيئية غير إنسانية أثناء انتظارهم الحصول على الخدمات المصرفية، تتمثل تلك الظروف في الوقوف في اشعة الشمس الحارقة مع دخول فصل الصيف دون وجود مظلات تحميهم أو كراسي للجلوس في ظل الانتظار بالساعات حتى الحصول على خدماتهم، كذلك مع الأعطال المتكررة لآلات الصرف الآلي وعدم توافر النقد الكافي في الكثير منها وعدم وجود عدد كاف منها منتشر بكل المناطق.
وأشار النائب إلي أن ذلك يتسبب في معاناة كبيرة للعملاء خاصة على كبار السن من أصحاب المعاشات والامهات والمرضى وذوى الاحتياجات، وذلك في مشهد نراه كلنا يوميًا على أبواب تلك المؤسسات، وبالرغم من تحقيق معظم تلك المؤسسات لأرباح كبيرة وفقًا لنتائجها الرسمية الى أنها للأسف لا تتخذ أي إجراءات لتوفير وسائل الراحة لعملائها لحمايتهم من تلك الظروف الغير إنسانية.
وتابع عضو مجلس النواب، بناءًا على ما سبق فإنني أتقدم بطلب احاطة للسيد رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي للوقوف علي مدى إمكانية توجيه تعليمات وإجراءات ملزمة للمؤسسات المالية التي تخدم قطاع عريض من الجمهور بتوفير وسائل الراحة لحين حصولهم على الخدمات المصرفية، مع العمل على توافر النقد الكافي وآلات الصرف الألى الكافية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.
وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمس الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.
كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أولًا بأول.