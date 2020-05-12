أخبار مصر | الإثنين.. التضامن ومصر الخير يطلقان قافلة غذائية لمحافظات الصعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الإثنين.. التضامن ومصر الخير يطلقان قافلة غذائية لمحافظات الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق قافلة جديدة ضمن قوافل المساعدات الغذائية الي ٨ محافظات في صعيد مصر، الإثنين المقبل، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير.

وقال أحمد علي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير إن القوافل تتم بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل نصف تكلفة القافله وكماتم في القافلة الثانية التي اطلقت من الغربية السبت الماضى الي ١٨ محافظة من محافظات وجة بحري واضاف علي أن القافلة تضم 125 الف كرتونة، تزن 1250 طنا من المواد الغذائية، موضحا أن القافلة ستتوجه ل 8 محافظات من محافظات الصعيد.

وأضاف في بيان له، أن القافلة المقرر إطلاقها الإثنين القادم، هي ثالث قوافل المساعدات الغذائية التي يتم إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلي أن أولي القوافل تم إطلاقها السبت قبل الماضي من استاد القاهرة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضمن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مشيرًا إلي أنها استهدفت توصيل الطعام للمستحقين في اماكنهم ب ١٧ محافظة وكانت تضم ٦٠٠ طن من المواد الغذائية والمواد الطبية ما يعين علي الوقاية من فيروس كورونا حيث ضمت القافلة الأولي ٢٦ ترلة و٢٧ براد يحملوا ٦٥ الف كرتونة و١٢ الف شيكارة بطاطس زنة ٥ كيلو لتوصيلها للمستحقين في المحافظات.

وأكد أن ثاني القوافل الغذائية التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون وتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي كانت السبت الماضي من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واستهدفت ١٨ محافطة بالوجة البحري والمدن الساحلية، وكانت تضم ١٢٥ الف كرتونة مواد غذائية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء.

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وأشار إلى أن القافلة استهدفت توزيع أكثر من 2 مليون وجبة، حيث تم توزيع 125 ألف كرتونه مواد غذائيه لصالح الأسر الأكثر استحقاقا، لتوفير المواد الغذائية الاساسية لهم لمدة 4 أيام بالاضافة الى بعض أدوات الوقاية الطبية.

وأضاف "علي" أننا نعتمد في التوزيع على قاعدة بيانات الأسر المستحقة التى استقبلت خدمات من المؤسسة، كما نستعين بقاعدة بيانات وزارة التضامن الإجتماعي، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة، كما نستعين بعدد كبير من الجمعيات الأهلية للمساعدة في توزيع كراتين المواد الغذائية لمنازل المستحقين، بحيث نقدم خدمة سريعة في أقصر مدة ممكنة.

وأوضح أن القوافل تأتي ضمن حزمة أنشطة تقدمها مؤسسة مصر الخير، حيث يتم دعم المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي و40 ألف وحدة عناية للأطباء، خاصة أنهم صف الدفاع الأول.

وقالت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة كانت تعمل على إفطار مليون ونصف صائم منذ سنوات، مؤكدةً أن هذا الأمر تغير، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولافتةً إلى أن المساعدات المقدمة في شهر رمضان هذا العام تغيرت، حيث حولنا كافة المساهمات لتوفير اكبر عدد من الكراتين، مؤكدة دعم شركات القطاع الخاص التي قامت بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير للمشاركة في حملة رمضان وتقديم المساعدات من خلال المؤسسة لثقتها وخبرتها الطويلة بالعمل مع مؤسسة مصر الخير التي تقدم هذا العام أكبر كرتونة مواد غذائية؛ حيث يبلغ وزنها 20 كجم وتحتوي على أرز وعدس وصلصة وسمنة وشاي وزيت و5 كيلو بطاطس طازجة وتكفي أسرة من 5 أفراد لـ20 يومًا.