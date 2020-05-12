أخبار مصر | ينذر بكارثة.. طلب إحاطة بشأن التزاحم بمحال الملابس في المحافظات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ينذر بكارثة.. طلب إحاطة بشأن التزاحم بمحال الملابس في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول الازدحام الشديد على محلات الملابس في جميع المحافظات في تجاهل واضح من جانب المواطنين لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ولتعليمات الحكومة ووزارة الصحة بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، الحفاظ على البعد المناسب عند التعامل مع الاخرين، وارتداء الكمامات.

وأكد مشهور في بيانه اليوم الثلاثاء، أن الزحام على شراء ملابس العيد، أصبح خطرًا يهدد بحدوث كارثة قد تطفو على السطح بعد أيام معدودة، وسط عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس أثناء التسوق، موضحًا أن فيروس الكورونا المستجد ينتشر بواسطة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، فانتقال العدوى بدون أعراض يلعب دورًا مهمًا في نشر هذا الفيروس، وهناك نحو 25% من العدوى يمكن أن تكون بلا أعراض، فالعدوى بدون أعراض من الصعب السيطرة عليها، حيث يتحرك المصابون بدون أعراض في المجتمع بحرية، ولا يتخذ المحيطون بهم أى نوع من الحماية أو الوقاية، وبذلك يكونون مصادر خفية كامنة لنشر العدوى.

وأكد النائب ضرورة التزام المحليات بدورها في منع التجمعات ومراقبة التباعد الاجتماعي وتشجيع التسوق الإلكترونى والديلفرى وتنفيذ تعليمات التجول بدقة وبصرامة وتنظيم الطوابير أمام الأفران والمخابز بحيث بيتعد كل فرد عن الآخر بما لا يقل عن متر.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى أمس.

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمس الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.

كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أولًا بأول.