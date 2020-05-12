أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن أزمة بنوك الدم عقب تراجع أعداد المتبرعين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن أزمة بنوك الدم عقب تراجع أعداد المتبرعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، حول وجود أزمة محتملة قد تواجهها بنوك الدم في مصر خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار تراجع أعداد المتبرعين بالدم بما ينذر بتراجع مخزون الدم وتهديد حياة الآلاف من المرضى.

وأكد "بركات" في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لم يحدث نقص حتى الآن، في مخزون بنوك الدم أو بنك الدم المركزي؛ لكن هناك انخفاض في معدل التبرع بالدم عالميا بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص؛ فوصلت نسبة انخفاض المتبرعين إلى 20%، ولكن الدم هو سائل الحياة الذي لا بديل عنه وأن تراجعه يهدد حياة آلاف المرضى.

وطالب المواطنين بالالتحام للخروج من الأزمة الحالية في ظل ظروف صحية تعيشها البلاد مع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن المشكلة تكمن في قلة وعى المواطنين فلديهم مخاوف من التبرع داخل المستشفيات، حتى لا يلتقطوا العدوى بفيروس كورونا وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف أن المشكلة بدأت تظهر مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تم على إثرها إلغاء جميع التجمعات البشرية والنشاطات ومنها الجامعات والمساجد ومراكز الشباب والميادين التي كانت حملات الدم تعتمد عليها.

وطالب بإطلاق المزيد من حملات التوعية الإلكترونية لحث المواطنين على التوجه لبنوك الدم والتبرع وتوعيتهم بأهمية التبرع لإنقاذ حياة مرضى السرطان ومصابي الحوادث والطوارئ.