أخبار مصر | مصري يحصل على 94 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة لدي كفيله بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر مصري يحصل على 94 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة لدي كفيله بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية نزاع المواطن المصري "ماجد.ع.أ.ز" الذي يعمل أخصائي أطفال لدي مستوصف تميز الحكماء الراشدية ، وحصوله علي مستحقاته المالية المتأخرة، وبلغت إجمالها 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفاً و275 جنيها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي : إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "ماجد.ع.أ.ز" الذي يعمل أخصائي أطفال لدي مستوصف تميز الحكماء الراشدية بالطرق الودية وحصوله علي مستحقاته ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

ولفت إلي أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي المستوصف للمطالبة بمستحقات المواطن المذكور بالطرق الودية ، واستجاب كفيله وتم تحصيل المستحقات البالغ إجمالها 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفاً و275 جنيها، فضلا عن تأشيرة خروج وعودة . Advertisements وفي سياق أخر، تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من فض وقفه احتجاجية لـ 400 عامل بشركة "جى بى تك" لصناعة الملابس وذلك بعد أن تفاوض مدير المديرية مع إدارة الشركة، لوقف القرارات التي اتخذتها نتيجة إعلانها عن بعض الإجراءات المزمع اتخاذها لضغط النفقات للتغلب على الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد ، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا بعد أن أعلنت عن اتخاذ بعض الإجراءات منها : خصم بدل الانتظام عن شهر أبريل، وتخفيض بدل الانتظام اعتبارا من شهر مايو الجاري ليكون 100 جنيه، وخصم 100 جنيه من العلاوة الخاصة من أبريل 2020 لتصبح 365 جنيها بدلا من 465 جنيها، فضلا عن خصم قيمة اليوم الإجازة من العلاوة الخاصة من الشهر ذاته.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقي من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ، ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث قام مدير المديرية بالانتقال الفوري لمقر الشركة الكائن بالمنطقة الاستثمارية الحرة بالإسماعيلية، والاجتماع مع مورجان كارو باسار المدير المسئول، وبمناقشته فى المنشور المحرر بمعرفته، والذى أدى إلى توقف العاملين بالشركة.

وأفاد المدير المسئول أن الشركة تمر بظروف مالية صعبة نظرا لما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا، وأنها لم تقم بشحن أو تصدير أى طلبيه منذ 4 شهور، وبعد تفاوض استمر 4 ساعات متواصلة ومناقشة كافة الأمور، تم التوصل إلي عدم المساس بحافز الانتظام الخاص بشهر أبريل 2020، ولكن نظرا للظروف التى تمر بها الشركة تم إرجاء صرف الحافز لحين انتهاء الأزمة المالية.