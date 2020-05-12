أخبار مصر | بعد وقفة احتجاجية.. انتظام العمل بـ"جي بي تك" للملابس في الإسماعيلية  

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد وقفة احتجاجية.. انتظام العمل بـ"جي بي تك" للملابس في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من فض وقفه احتجاجية لـ400 عامل بشركة "جي بي تك" لصناعة الملابس وذلك بعد أن تفاوض مدير المديرية مع إدارة الشركة، لوقف القرارات التي اتخذتها نتيجة إعلانها عن بعض الإجراءات المزمع اتخاذها لضغط النفقات للتغلب على الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أصدر توجيهاته فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد ، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا بعد أن أعلنت عن اتخاذ بعض الإجراءات منها : خصم بدل الانتظام عن شهر أبريل، وتخفيض بدل الانتظام اعتبارا من شهر مايو الجاري ليكون 100 جنيه، وخصم 100 جنيه من العلاوة الخاصة من أبريل 2020 لتصبح 365 جنيها بدلا من 465 جنيها، فضلا عن خصم قيمة اليوم الإجازة من العلاوة الخاصة من الشهر ذاته.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، ما يفيد بالتفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث قام مدير المديرية بالانتقال الفوري لمقر الشركة الكائن بالمنطقة الاستثمارية الحرة بالإسماعيلية، والاجتماع مع مورجان كارو باسار، المدير المسئول، وبمناقشته في المنشور المحرر بمعرفته، والذي أدى إلى توقف العاملين بالشركة.

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وأفاد المدير المسئول، بأن الشركة تمر بظروف مالية صعبة، نظرا لما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا، وأنها لم تقم بشحن أو تصدير أي طلبية منذ 4 شهور، وبعد تفاوض استمر 4 ساعات متواصلة ومناقشة كافة الأمور، تم التوصل إلى عدم المساس بحافز الانتظام الخاص بشهر أبريل 2020، ولكن نظرا للظروف التى تمر بها الشركة تم إرجاء صرف الحافز لحين انتهاء الأزمة المالية.

ونوه بأنه تم الاتفاق على خفض بدل الانتظام بداية من شهر مايو 2020 ليصبح مائة جنيه لحين انتهاء الأزمة، وأى تعديل بعد ذلك فى القيمة يتم إخطار العاملين به قبلها بخمسة عشر يوما على الأقل، وأن يتم صرف مبلغ 100 جنيه باقي العلاوة الخاصة قبل عيد الفطر المبارك، وإلغاء القرارات التي اتخذتها الشركة لضغط النفقات، وتم إعلان ذلك، وتم عودة جميع العمال لمواقعهم ودارت عجلة الإنتاج من جديد.