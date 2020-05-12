أخبار مصر | بيان برلماني حول توقف مجزر 15 مايو بعد يومين من افتتاحه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان برلماني حول توقف مجزر 15 مايو بعد يومين من افتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسبب توقف العمل في مجزر 15 مايو، بعد الافتتاح بيومين فقط، ويأتي البيان وفقا لحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال "البلتاجي"، اليوم الثلاثاء: إنه تم افتتاح مجزر 15 مايو المقامً على مساحة 7 أفدنة ثم توقف العمل به بعد يومين فقط من افتتاحه بعد تكلفة قدرها 140 مليون جنيه على مدار 15 عاما، بسبب ملاحظات وعيوب فنية أقرتها لجنة الهيئة العامة لخدمات الطب البيطرى بوزارة الزراعة، وذلك بعد تحديث خطوط الإنتاج ليصبح مجزر آلي، ويضم خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب 2000 رأس يوميا تقريبا.

وأضاف أن المجزر يضم إنشاء محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000متر، وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، بالاضافة الى كاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

وتابع أن بناء على ما سبق فأنني أتقدم بهذا البيان العاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة ووزير الزراعة في شأن الوقوف على أسباب توقف العمل بمجزر 15 مايو بعد افتتاحه بيومين اثنين فقط بعد تكلفة قدرها 140 مليون جنيه.

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وطالب عضو مجلس النواب، بتكثيف الجهود من جانب إدارة التفتيش الفني لمعرفة كل ما يعرقل تشغيل المشروع والسعي بكل جد واهتمام لحله وتذليل كل العقبات، والذي يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات، وسيخدم بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين إلى جانب انه سيخفف الضغط على مجزر البساتين الذي يخدم أحياء المعادي والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيده زينب

معلومات عن المجزر

يُذكر أن مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداريا وعنبرين لذبح العجول والضأن ومظلتى انتظار الضأن والعجول للذبح.

ويضم خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب 1500 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000 متر وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية وثلاجات لحفظ اللحوم ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة.

ويخدم مجزر 15 مايو بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين إلى جانب مجزر البساتين الذي يخدم أحياء المعادى والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيدة زينب.