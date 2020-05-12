شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يلتقي الفوج الثاني من «أطباء عزل الباجور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الثلاثاء، المجموعة الثانية من أطباء كلية الطب جامعة المنوفية، المكلفين بالعمل بمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.
أعرب «مبارك» في تصريحات صحفية عن تقديره واعتزازه للأطباء من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بكلية الطب جامعة المنوفية، الذين تم تكليفهم بالعمل في مستشفيات العزل من تخصصات الصدرية، الباطنة العامة، التخدير والعناية المركزة، مشيدًا بالدور المهم والمحوري لأبطال «الجيش الأبيض» في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأكد رئيس جامعة المنوفية دعمه الكامل لهم، والتواصل الدائم معهم، للاطمئنان عليهم وتذليل أي عقبات تواجههم، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية للحفاظ على صحة المواطنين، وعلاج المصابين ومواجهة الفيروس.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
9,746
-
تعافي
2,172
-
وفيات
533
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة المنوفية يلتقي الفوج الثاني من «أطباء عزل الباجور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.