شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول موظفة في ماسبيرو بفيروس كورونا.. و«الإعلاميين» تنعاها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة الزميلة رشا حلمي بقطاع الاخبار التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقال نقيب الإعلاميين: «فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجا ومثالا واضحا للالتزام في العمل الاعلامي..اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعا لها.. رحم الله الزميلة رشا حلمي وألهمنا وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كانت قد توفيت الزميلة رشا حلمي بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، فجر اليوم، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نعاها العديد من زملائهم بالهيئة عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكانت الموظفة أصيبت بالفيروس منذ أيام وتم نقلها إلى مستشفى الحميات وتولى عصام عزوز رئيس رعاية ماسبيرو متابعة حالتها حتى توفيت صباح اليوم أثناء فترة علاجها.