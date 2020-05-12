شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاشر من رمضان: جارٍ تنفيذ أعمال الطرق لقطع أراضي «الإسكان الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على خليج السويس، إنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لمنطقة قطع أراضي الإسكان الاجتماعى بالحيين ( ٢٩، ٣٠ ) وربطهما على المحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك بأطوال حوالى ٦٦ كم وبتكلفة تبلغ نحو ٩٤ مليون جنيه.

وأضاف «شاهين»، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الطرق نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الجهاز، تكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، مع إتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.