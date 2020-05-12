شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن عدد من القرى السياحية بالغردقة الخميس 5 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن (سينزو مول بالطريق الدائرى، قرية الجنجل، الكمين الجنوبى، قرية مورنينج ستار، محطة فودافون بالكيلو 9، قرية الدولفين، قرى سهل حشيش) بمدينة الغردقة، الخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا. وأوضح مركز عمليات المحافظة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 9,746

تعافي 2,172

وفيات 533

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