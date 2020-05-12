شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول حالة بفيروس كورونا بين «تمريض أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة المخصصة للعزل الصحي لحالات فيروس كورونا، الثلاثاء، وفاة أول حالة من هيئة التمريض بالمحافظة متأثرًا بإصابته بالفيروس.

وقال محمد جمال، نقيب التمريض بأسوان، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المتوفى يعمل بالوحدة الصحية بمنطقة الخزان بأسوان، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بالمرض منذ عدة أيام، على الفور توجه إلى مستشفى الصدر بأسوان، للوقوف على حالته الصحية، وتم سحب عينه منه لتحليلها، والتي أظهرت إيجابية حالته وإصابته بالفيروس، والتي نقل على إثرها إلى مستشفى العزل يوم ٦ مايو الماضي.

وأضاف نقيب التمريض أن «أعضاء هيئة التمريض هم أحد خطوط الدفاع مع الاطباء بما يقدمونه من جهد في رعاية المرضى»، لافتًا إلى أن «النقابة ستقدم الدعم المخصص لمثل هذه الحالات، وفقًا لقانون النقابة، كما ستقدم دعم آخر لأسرته عبارة عن مصاريف الجنازة».