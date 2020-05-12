شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول حالة بفيروس كورونا بين «تمريض أسوان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة المخصصة للعزل الصحي لحالات فيروس كورونا، الثلاثاء، وفاة أول حالة من هيئة التمريض بالمحافظة متأثرًا بإصابته بالفيروس.
وقال محمد جمال، نقيب التمريض بأسوان، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المتوفى يعمل بالوحدة الصحية بمنطقة الخزان بأسوان، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بالمرض منذ عدة أيام، على الفور توجه إلى مستشفى الصدر بأسوان، للوقوف على حالته الصحية، وتم سحب عينه منه لتحليلها، والتي أظهرت إيجابية حالته وإصابته بالفيروس، والتي نقل على إثرها إلى مستشفى العزل يوم ٦ مايو الماضي.
وأضاف نقيب التمريض أن «أعضاء هيئة التمريض هم أحد خطوط الدفاع مع الاطباء بما يقدمونه من جهد في رعاية المرضى»، لافتًا إلى أن «النقابة ستقدم الدعم المخصص لمثل هذه الحالات، وفقًا لقانون النقابة، كما ستقدم دعم آخر لأسرته عبارة عن مصاريف الجنازة».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
9,746
-
تعافي
2,172
-
وفيات
533
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أول حالة بفيروس كورونا بين «تمريض أسوان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.