شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 24 متهمًا بخرق حظر التجوال ولعب كرة قدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمرت نيابة الهرم في الجيزة، الثلاثاء، بإخلاء سبيل 24 شخصًا متهمين باختراق حظر التجوال، وإقامة مباراة لكرة القدم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين ومنع كافة التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بضمان محل إقامتهم.
وأوضحت التحقيقات الأولية بإشراف عبدالعزيزرعثمان، مدير النيابة، أن 21 شخصًا كانوا يلبعون الكرة، و3 آخرين مسؤولين عن تشغيل الملعب الكائن بشارع اللبينى بمنطقة الهرم.
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