شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «أسنان المنيا» بشأن إصابة طبيبة بكورونا ونقلها للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة أطباء الأسنان بالمنيا، برئاسة الدكتور علاء الطحاوي، نقيب المنيا، بيانا حول إصابة احدي الطبيبات بكورونا خارج عيادتها بمدينة المنيا، عقب مخالطتها لأحد أقاربها بأحدي مراكز المحافظة، ونقلها لمستشفي الحجر الصحي بملوي للعلاج.

وقد جاء نص البيان: «توضيحا لما تم إثارته مؤخرا عن إصابة إحدى طبيبات أسنان المنيا وزوجها طبيب الأسنان بفيروس كورونا، نود الإشارة إلى أن إصابة الطبيبة كانت من خلال مخالطة أحد المصابين وذلك في نطاق أسري بإحدى مراكز محافظة المنيا، وليس لإصابتها أي علاقة بطبيعة عملها كطبيبة أسنان حيث أنها في إجازة بحكم قرار مجلس الوزراء الخاص بالعاملين من السيدات ولديهم أطفال أقل من 12 سنة، ومن خلال تواصل مجلس النقابة مع زوج الطبيبة، أتضح عدم إصابته هو أو الأبن بالفيروس، حيث قاما بعمل أشعة على الصدر وتحليل صورة الدم التي أتت نتائجها بالسلبية، وسيتم أخذ عينة آخرى للطبيب للاطمئنان عليه يوم الخميس المقبل، أما الطبيبة فهي الآن بمستشفى الحجر الصحي بملوي، وهي بحالة جيدة، ويتمنى مجلس نقابة أطباء أسنان المنيا الشفاء العاجل للطبيبة المصابة«.

وختم البيان: «نؤكد دعمنا الدائم لزملائنا أطباء الأسنان، وحالياً يتابع مجلس النقابة حالة الطبيبة، متمنيا الصحة والسلامة لعموم أطباء الأسنان وكافة أفراد الشعب المصري».