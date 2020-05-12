شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة الإسكندرية» يستقبل 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينهم 8 أطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبي لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» أنه تم خروج وتعافي أول دفعة من مصابي الفيروس من الحالات المحتجزة بالمستشفى المؤقت في المدينة الجامعية بسموحة.

وأوضح «ابراهيم» لـ«المصري اليوم»، أنه تم خروج 4 مصابين كدفعة أولى بعد تعافيهم من الفيروس، حيث جرى حجزهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى تحسنت حالتهم الصحية.

وأشار إلى أنه بخروج الحالات الأربعة يصبح عدد الحالات المحجوزين بالمستشفى 85 حالة بعد وصول 31 حالة جديدة بينهم 8 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 شهور وحتى 15 سنة، ليصبح العدد الإجمالي منذ تشغيل المستشفى الثالث لعزل لتطبيق الحجر الصحي على مصابي كورونا 85 حالة.

وأضاف أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمي المركزي والمدينة الشبابية في أبو قير شرق المدينة، لافتًا إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة 570 غرفة عزل مجهزة.

وقال إن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سرير، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين، والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري حاليًا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.

كانت جامعة الإسكندرية قد خصصت رابع مستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من أساتذة الجامعة والطلاب لتعمل إلى جانب مستشفيات العجمي المركزي والمدينة الشبابية في أبو قير والمدينة الجامعية في سموحة.

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وأصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا أمس بتخصيص مستشفى طلبة الجامعة للعمل كمستشفى لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومستشفياتها الذين تثبت إصابتهم بالفيروس، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميًا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.