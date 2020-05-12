شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات «الإسكان الاجتماعي» ببورسعيد وأكتوبر وبدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظة بورسعيد، ومدن حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة وبدر.

ووجه الجزار، بتنفيذ نماذج معمارية جديدة بالإسكان الاجتماعي، والتنويع في النماذج وأشكال الواجهات، ومراجعة نماذج الخدمات بالكامل، وتحديثها، بما يحقق أداءً أفضل للخدمات، بجانب تنفيذ مراكز خدمات مجمعة بمناطق الإسكان الاجتماعي، حتى يجد المواطن المستفيد بالمشروع جميع الخدمات التي يحتاجها في مكان واحد.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: في محافظة بورسعيد، تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، بمدينتي (بورفؤاد – بورسعيد)، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم وجارٍ تنفيذ 77424 وحدة، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 70272 وحدة، وفي مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 52128 وحدة.