«الداخلية» تقرر إبعاد «mesut eryilmaz» خارج البلاد (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق وزير الداخلية ، محمود توفيق، على إبعاد خارج البلاد، mesut eryilmaz وهو تركي الجنسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، وللإطلاع على نص القرار:
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الوضع في مصر
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اصابات
9,746
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تعافي
2,172
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وفيات
533
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