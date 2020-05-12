شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تقرر إبعاد «mesut eryilmaz» خارج البلاد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق وزير الداخلية ، محمود توفيق، على إبعاد خارج البلاد، mesut eryilmaz وهو تركي الجنسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، وللإطلاع على نص القرار: