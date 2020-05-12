شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..انتهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من إندونيسيا وعمان وفرنسا بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي اليوم الثلاثاء، فترة الحجر الصحي للمصريين العائدين من إندونيسيا وعمان وفرنسا، بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة الـ ١٤ يوما بعدد من فنادق مدينة مرسي علم، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فريق طبي من الحجر الصحي برئاسة الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر سيقوم بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم نقلهم من مطار مرسى علم الدولي على متن رحلات داخلية لمطار القاهرة الدولي.

كانت مديرية الصحة بالبحر الأحمر قد خصصت فريق طبي مجهز ومدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق، والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طول مدة الإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل، وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه قال كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر أنه تم التعامل وتطبيق الإجراءات الصحية مع الركاب المصريين القادمين من السعودية ولبنان.