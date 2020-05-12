شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من أولياء الأمور بخصوص تسليم المشروعات البحثية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء شكاوي عديدة من أولياء الأمور تفيد أن عدد من المدارس في مختلف الإدارات التعليمية تطالب الطلاب بالمشروعات البحثية ورقيًا بالرغم من رفعها على الموقع.

وقال عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه أعطي توجيهات لمديري المدارس بعدم إلزام الطلاب بتقديم مشروعات الأبحاث ورقيًا بعد رفعها على الموقع، والاكتفاء بالرفع على الموقع بعد التأكد من صحة وتمام عملية الرفع.