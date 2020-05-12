شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يلتقي بالفوج الثانى من الأطباء المكلفين بالعمل بـ «عزل الباجور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بالمجموعة الثانية من أطباء كلية الطب بالجامعة المكلفين بالعمل بمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة. وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره واعتزازه للأطباء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب جامعة المنوفية الذين تم تكليفهم للعمل بمستشفيات العزل من تخصصات الصدرية، الباطنة العامة، التخدير والعناية المركزة، مشيدا بالدور الهام والمحوري لأبطال الجيش الأبيض في التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومؤكدا على دعمه الكامل لهم والتواصل الدائم معهم للإطمئنان عليهم وتذليل أي عقبات تواجههم، متمنيا لهم التوفيق في تأدية مهمتهم الوطنية للحفاظ على صحة المواطنين، وعلاج المصابين ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 9,746

تعافي 2,172

وفيات 533

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