شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بـ«صحراوي بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 16 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلو، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام لقربهم من مكان الحادث.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم محمد محمد ابراهيم، 44 سنة، صاحب محل مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، تهامي عبدالمنعم على 62 سنة تاجر، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وجروح وسحجات بالجسم، إكرامي على فراج، 38 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وجرح باليد اليسري، أحمد إكرامي على 8 سنوات مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات بالجسم، سماح سيد فاروق 27 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح متفرقة بالجسم، إسلام صالح محمد 24 سنة، تاجر مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح بفروة الرأس، على البراوي على، 5 سنوات مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما نقلت سيارات الإسعاف أنور سيد توفيق، 40 سنة، تاجر مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن، مدحت داخلي فراج 43 سنة، تاجر مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، فرحات مدحت دخلي 7 سنوات مصابا بجروح وسحجات بالجسم، شرين مدحت دخلي 6 سنوات، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، شيرين إكرامي على 9 سنوات مصابة بجروح وسحجات بالجسم وجرح متهتك بالأذن اليسري.

ونقلت سيارات الإسعاف هاني على حسانين محمد، 41 سنة، سائق، مصابا بكدمة بالظهر مع سحجات بالوجة، محمد زكريا عبدالملك، 38 سنة، تاجر مصابا بكدمات بالصدر وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، محسن يثرب عباس 35 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وسجات بالجسم، جمال حسين هارون 65 سنة مصابا باشتباه نزيف داخلي ونفيمون ببولاق الدكرور محافظة الجيزة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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