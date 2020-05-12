شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية المنيا»: توزيع أدوات وقائية مجاناً للمترددين على مقرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الغرفة التجارية في المنيا، عن توزيع كمامات وقفازات طبية مجاناً على جميع المترددين من التجار والمواطنين، خلال ساعات العمل الرسمية التي تبدأ من التاسعة صباحاً وحتي الواحدة ظهراً.

وقال محمد محمود عبدالعزيز أمين عام الغرفة، إن مجلس الإدارة برئاسة المحاسب أحمد راضي مخلوف، وفر كميات مناسبة من الأدوات الوقائية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، بتطبيق الإجراءات الإحترازية ضمن خطة الدولة لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الغرفة تعمل يومياً بكامل طاقتها وتستقبل جميع التجار ويتم إنجاز مصالحهم في أسرع وقت ممكن، مع تطبيق إجراءات التباعد بين المتواجدين، والتشديد على إرتداء الكمامات والقفازات الطبية التي يتم توزيعها مجانا على جميع المترددين يوميا، حفاظا على صحة الجميع ومنعا لانتقال العدوي في ظل الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد.

أوضح «عبدالعزيز» أنه يتم غلق الباب الرئيسي للغرفة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، طبقا لمواعيد العمل الرسمية، ويتم مباشرة العمل وتسهيل إنجاز مصالح التجار المتواجدين بداخل الغرفة، قبل غلق البوابه.

ومن جانبه قال أحمد حسن أبوالليل، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن عمليات الغرفة التجارية منعقدة على مدار الساعة، وتعقد اجتماعات ليلية يومية لمتابعة الأنشطة التجارية وعمل المخابز

كما يباشر أعضاء غرفة العمليات المشكلة من: محمد محمود عبدالعزيز الأمين العام للغرفة، وأيمن الأفندي، ورمضان أبوعاشور، ومحمود أبوالحسن، أعضاء مجلس الإدارة، ومصعب مهني أمين مساعد الصندوق، ومحمد فتحي مدير عام الأسواق والمعارض، متابعة كل مايستجد من تطورات، وتلقي أي شكاوي من التجار وأصحاب المحلات والمخابز.

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