شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات الإسكان في بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الثلاثاء، بجولة تفقدية بمشروعي الوحدات السكنية المخصصة لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالحي السابع بمدينة بدر، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعين، وذلك لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

واستهل «بهجت» جولته بتفقد أعمال الإسكان والمرافق والطرق والكهرباء بوحدات العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى ٣٧٦ عمارة لعدد ٩٠٢٤ وحدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع ٧٣% ومن المقرر الانتهاء من المشروع في أغسطس المقبل.

وذكر المهندس عمار مندور، أنه تم تنفيذ أعمال المرافق بالمشروع وتشمل شبكات المياه والصرف والري، وأعمال الفرمة للطرق بنسبة تنفيذ ٧٥%، وجار تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ بلغت نحو ٤٠% وجارٍ تنفيذ أعمال التليفونات بنسبة تنفيذ ٢٠% وجارٍ تنفيذ أعمال الطرق.

كما تفقد المهندس كمال بهجت، أعمال الطرق وتنسيق الموقع بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحي السابع لعدد ٨٤٢ عمارة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمنطقتين C وD في ٢٠٢٠/٦/٣٠، وبلغت نسبة التنفيذ بهما ٧٥%.

وأشار إلى أن الجولة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة الدورية واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بدر، نظراً للتوسعات العمرانية الكبيرة التي تشهدها المدينة.

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