شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة أعمال التطهير والتعقيم بدمياط الجديدة لمجابهة كورونا خلال حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه يتم استغلال فترة حظر التجوال من الساعة الـ 9 مساءً، وحتى الساعة الـ6 صباحاً، والتزام السكان منازلهم، لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بعدة مناطق بالمدينة لمجابهة فيروس كورونا، موضحاً أن إدارة التنمية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وشركات النظافة العاملة بالمدينة، نفذا حملات تطهير وتعقيم لمواقف السيارات والشوارع وصناديق القمامة والمنشآت الحكومية والحيوية، والمراكز الطبية العامة بالمدينة خلال فترة حظر التجوال.

وأكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز المدينة استمرار حملات التطهير والتعقيم يوميا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة سكان المدينة، ووفقا للخطة الموضوعة من قبل الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وناشد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، سكان المدينة بأن يلتزموا منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الوضع في مصر

اصابات Advertisements 9,746

تعافي 2,172

وفيات 533

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