شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب وصيانة وفحص 57 «شمندورة» لحماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر «هيبكا» من خلال فريق وحدة الشمندورات بالجمعية رحلتين بحريتين لمدة أسبوع إلى منطقة القصير بالبحر الأحمر، استغلالا لتوقف رحلات الغوص والأنشطة البحرية بسبب فيروس كورونا، للقيام بعملية صيانة وتركيب الشمندورات في مناطق الغوص هناك كجزء من خطة الصيانة الدورية التي يقوم بتنفيذها فريق الشمندورات بالجمعية للرباط الآمن للتشتت البحرية بعيدا عن موقع الشعاب المرجانية وطبقا للخطة المعمول بها لعام 2020.

قام فريق العمل بفحص 32 شمندورة وصيانة 12 شمندورة وإعادة تركيب 13 شمندورة في 11 موقع للغوص هي مناطق الشرم الفوقاني والتحتاني ومونيكا وشرم يوتوبيا والمعلق.

وأكد هشام مصطفى الشاذلي مدير الجمعية، أن جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر بها وحدة فنية كاملة مدربة تدريبا جيدا على تركيب هذه الشمندورات، بالإضافة إلى عدد من الغطاسين المحترفين الذين يتولون تثبيت الشمندورات في قاع البحر، حيث تكون بداية الشمندورة من التثبيت في قاع البحر والطفو على وجه الماء من خلال بالونات قوية يتم ربط اللنشات البحرية فيها.

وأوضح «الشاذلي» أن هذة الحملات استمرارا لمجهودات جمعية المحافظة على البيئة في البحر الأحمر للحفاظ على الشعاب المرجانية مع أخذ الإجراءات الاحترازبة لمواجهة فيروس كورونا.

فحص وصيانة ٥٧ شمندورة لحماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

فحص وصيانة ٥٧ شمندورة لحماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

فحص وصيانة ٥٧ شمندورة لحماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر