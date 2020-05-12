شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: وفاة مدير الإدارة الزراعية بنادى الزمالك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وفاة مدير الإدارة الزراعية بنادى الزمالك المهندس رضا خليل، الذى وافته المنية نتيجة اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، فى بيان، إن مجلس النقابة يتقدم بخالص العزاء لاسره الفقيد وتقديم الدعم لأسرته وتوفير فرصة عمل إدارية بالنقابة لأحد أبنائه، مشددا علي ان المهندسين الزراعيين هم جنود مصر في التنمية الزراعية وهم جيش مصر الأخضر الذي يحصد الخير لمصر.

وأضاف " خليفة"، ان المهندسين الزراعيين يعاهدون الرئيس علي مواصلة مشروعات التنمية لتنمية الاقتصاد الزراعي لخدمة التنمية المستدامة في مصر، رغم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في ظل أزمة كورونا التي تمر بها البلاد.

Advertisements

وأوضح نقيب الزراعيين ان المهندسين الزراعيين هم جنود مصر وذراعها الممتد لكل أرجاء الوطن للنهوض بمشروعاته مؤكدين العزم علي ان مصر ستنجح في السيطرة علي الفيروس بتطبيق الإجراءات الوقاية اللازمة للحماية من هذا الفيروس الخطير الذي يهدد كوكب الأرض.

وأوضح نقيب الزراعيين، ان المهندسين الزراعيين سيواصلون بوعي كامل تنفيذ خطة الحكومة في السيطرة علي المرض، جنبا إلي جنب مع جميع الجهات الآخري من بناء الوطن في كافة القطاعات التنموية، مشيرا إلي أن فيروس كورونا رسالة لكل مواطن بأن الإنتماء هو حائط الصد لمواجهة المرض ولن يتم ذلك إلا من خلال تنفيذ برامج توعوية للوقاية من كورونا.

من ناحية أخرى، كان قد قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ان الأجهزة الفنية بالنقابة بمحافظة الوادي الجديد، وفي إطار الدور المجتمعي لنقابة المهن الزراعية قامت بالتنسيق مع إدارة مركز مدينة الخارجة، ومديرية الزراعة بالوادي الجديد، بتوفير جميع الأدوات المطهرات والأقنعة الواقية، برش المطهرات في قريتي"جناح" وبورسعيد ضمن خطة النقابة للمساهمة في تطهير القري للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.