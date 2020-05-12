شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج العاشر للعائدين من الكويت يصل مدينة طلاب جامعة القاهرة لقضاء فترة العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة،أمس، الفوج العاشر، من المصريين العائدين من الكويت، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم، وكان في استقبالهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والذي استقبلهم بالورود.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، اطمأن الدكتور محمد عثمان الخشت على عملية تسكينهم، وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوفرة على أبواب ومداخل المدينة، ووجه بتوفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات لهم، وتوفير كافة سبل الراحة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.

وكانت جامعة القاهرة استقبلت حتى أمس 10 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم، حيث تم إعداد عيادة طبية متكاملة في المدينة الجامعية على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية.

Advertisements

وكان قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه جاري تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة المخصصة للعزل الاحتياطي للعائدين من الخارج، موضحًا أن ذلك بهدف إطلاعهم على الأخبار وقضاء جانب من وقتهم في مشاهدة التليفزيون خلال فترة تواجدهم في المدينة.

وأشاد العائدين من الخارج بحسن الاستقبال الذي وجدوه منذ اللحظة الأولى بعد عودتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.