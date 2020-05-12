شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يحصل على 94 ألف جنيه مستحقات متأخرة لدى كفيله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية نزاع المواطن المصرى "ماجد.ع.أ.ز" الذى يعمل أخصائى أطفال لدى مستوصف تميز الحكماء الراشدية، وحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وبلغت إجمالها 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفاً و275 جنيها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "ماجد.ع.أ.ز" الذي يعمل أخصائي أطفال لدي مستوصف تميز الحكماء الراشدية بالطرق الودية وحصوله علي مستحقاته ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

ولفت إلي أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي المستوصف للمطالبة بمستحقات المواطن المذكور بالطرق الودية ، واستجاب كفيله وتم تحصيل المستحقات البالغ إجمالها 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفاً و275 جنيها، فضلا عن تأشيرة خروج وعودة.

Advertisements

وفى سياق آخر تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من فض وقفه احتجاجية لـ 400 عامل بإحدى شركات صناعة الملابس وذلك بعد أن تفاوض مدير المديرية مع إدارة الشركة، لوقف القرارات التي اتخذتها نتيجة إعلانها عن بعض الإجراءات المزمع اتخاذها لضغط النفقات للتغلب على الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).