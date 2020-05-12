شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إصابة 20% من الطواقم الطبية فى إقليم شرق المتوسط بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مرور 134 يوما على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين لافتا أن من 1 : 20 % من الفريق الطبي بشرق المتوسط يصابون بكوفيد 19، وإصابة 22 ألفا من الطواقم الطبية في 52 دولة على مستوى العالم.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول آخر المستجدات المتعلقة بمرض كوفيد 19 المستجد: يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوي لمنع عدوي الفريق الطبي، مضيفا أنه يجب سد العجز في الطواقم الطبية لافتاً إلى ضرورة الحفاظ علي مناخ العمل بالمستشفيات .

وقال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي أن العالم سجل 280 ألف حالة وفاة بنسبة 7 %، مشيرا إلى أن إقليم شرق المتوسط سجل 271 ألف حالة مصابة في 22 دولة، لافتاً إلى أن الإقليم به 9 % من سكان العالم، وأن الإقليم سجل 9 حالات وفاة بنسبة 7 % موضحا أن تخفيف التباعد الاجتماعي يسبب زيادة في عدد المصابين .

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وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال، إن رفع إجراءات العزل العام "ببطء وتدريجيا" أمر ضروري، مشيرا إلى أن القفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية وألمانيا أثارت مخاوف عالمية من موجة عدوى ثانية.

وقال جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الانترنت إن "رفع إجراءات العزل العام أمر معقد وصعب"، مضيفا أن ألمانيا وكوريا الجنوبية والصين بها أنظمة تتيح لها الاستجابة لأي طفرة جديدة في عدد الإصابات.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الدول التي تفتح تدريجيا بالحذر الشديد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة اتباع المواطنين لكافة الإجراءات الوقائية لمنع عدوي فيروس كورونا من الإنتشار مؤكدة أن تدابير النظافة الشخصية هامة ويجب اتباعها فى جميع الأماكن وتابعت : يجب أن يكون لكل فرد سجاة صلاة خاصة لمنع عدوي كورونا به محذرة من تداول سجادة الصلاة بين المواطنين لكونها يمكن أن تكون مصدر للعدوي.