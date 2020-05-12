شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقصر حجز عربات الـ top vip عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصرت هيئة السكة الحديد حجز العربات المكيفة العامة بنظام الـ top vip عبر الانترنت سواء من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد على الانترنت أو تطبيق الحجز المطروح على الموبايلات، ونقلت تبعيتها من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم إلى شركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعتان لها.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن هذا القرار جاء بناء على تكليف المهندس كامل الوزير وزير النقل لاستغلال هذه النوعية من العربات نتيجة تلاحظ ضعف الحجز عليها خلال تبعيتها للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم حيث يكون يتم الحجز عبر مكاتب حجز قطارات النوم الموجودة بالمحطات، كما كان يتم تشغيلها فى المواسم فقط نتيجة ضعف الإقبال عليها.

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والعربات الـ Top VIP يتم تشغيلها ضمن قطارات النوم ومزودة بشاشات LCD بكل كرسى لتقديم خدمات متميزة لجمهور المسافرين من الركاب المصريين والأجانب على قطارات النوم، وسعر التذكرة عليها موحدة ويبلغ 400 جنيه للمصريين و40 دولارا، ولا يوجد أى تخفيضات لأى فئة.

والعربات الـ top vip التى تملكها الهيئة 5 عربات وبدأت تشغيلها فى بداية 2017، واشترتها هيئة السكة الحديد ضمن الـ212 عربة مكيفة التى تعاقدت عليها الهيئة مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث يتم ضمها لقطارات النوم التى يتم تشغيلها بين القاهرة وأسوان.