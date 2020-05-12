شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: تركيب 30 بوابة تعقيم بمقر الشركة ومراكز خدمة العملاء للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم تركيب عدد 30 بوابة تعقيم أمام مقر الشركة ومراكز خدمة العملاء بالمحافظة، وذلك لتعقيم العملاء قبل التعامل مع الموظفين، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الشركة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المهندس منصور بدوى، أنه تم تخفيض نحو 50% من الموظفين والعمال الإداريين، لتقليل الكثافة داخل المكاتب، بالإضافة إلى أنه تم التنبيه على استخدام الكمامة طوال فترة الوردية، بالإضافة إلى الحرص على استخدام الكحول والمواد المعقمة، ومنع دخول أي عميل بدون ارتداء الكمامة.

وأوضح أنه رغم تخفيض عدد العمالة، إلا أن المحطات ما زالت تعمل بنفس الكفاءة والطاقة، لافتا إلى أن الحظر تسبب في زيادة استهلاك المياه، وزيادة نسبة الصرف، وهو ما يمثل تحدى كبير أمام الشركة، ونجحت الشركة في تخطى هذه التحديات.

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وبما يتعلق بنسب تحصيل الفواتير، قال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، أن أزمة كورونا تسببت في تراجع نسبة التحصيل، ولكن من المتوقع أن ترتفع نسبة التحصيل عقب عيد الفطر، بعد عودة العمل بشكل كامل في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وبما يتعلق بخطورة اتشار فيروس كورونا داخل المياه، قال أن فيروس كورونا لا يعيش في المياه هذا أولا ، كما أن عملية تنقية المياه تمر بأكثر من مرحلة، وفى كل مرحلة يتم إضافة شبة وكلور، وهو ما يقضى على أي فيروسات، ما يجعل المياه آمنه تماما.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم ٍ تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب، من ميزانية الشركة، وتشمل مشروعات إعادة تأهيل محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد ومد خطوط وشبكات المياه، مشيراً إلى أن قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى نفذتها الشركة من ميزانيتها لعام 2018 / 2019، بلغت أكثر من 328 مليون جنيه، وقيمة المشروعات الجارى تنفيذها خلال عام 2019 / 2020، بلغت 518 مليون جنيه، بجانب 165 مليون جنيه قيمة شراء الآلات والمعدات لعامى 2018/2019، و2019/2020.

‏‪وقال رئيس الشركة الصرف الصحى بالجيزة، أنه جارىٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ61 منطقة ريفية يقطنها 1.326 مليون نسمة، بما نسبته 34 % من سكان المناطق الريفية، بخلاف 1.031 مليون نسمة يتمتعون بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 26 % من سكان المناطق الريفية، لترتفع النسبة إلى 60 % بعد الانتهاء من التوصيل، موضحاً أن الشركة نفذت عدداً من مشروعات الصرف الصحى العاجلة، لتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الساخنة، التى تعانى من الطفوحات المستمرة، وشملت تلك المشروعات إحلال وتجديد وتطوير شبكات الصرف الصحى.