شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استكمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل هيئة البريد من خلال 4000 منفذ علي مستوي الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات وحتي بعد غد الخميس صرف الدفعة الأولي من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة من مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن الذين صرفوا المنحة أمس من المستحقين من خلال 2911 منفذا للبريد علي مستوي 27 محافظة بلغ 48 ألفاً و177 مستحقاً ، ويتبقى688 ألفا و991 ألفا يصرفون حتي الساعة الرابعة من بعد غد الخميس أخر يوم في الصرف للمتخلفين .

وطلب سعفان ، من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة ، وبطاقة الرقم القومي ، وصورة ضوئية منها ، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

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وأوضح وزير القوي العاملة أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومى الخاص من الشمال إلى اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وأوضح وزير القوي العاملة ، أنه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك ، والتي سيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعى المصرى.

ولفت سعفان ، إلى أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سوف يقومون بصرف الدفعة القانية يصل إلي 2 مليون، و37 ألفا، و324 مستحقاً، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولي بالكامل إلي مليار و18مليون و662 ألف جنيه ، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك .