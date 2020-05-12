شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تتحفظ على سيارة نقل تحمل 4 أطنان مخلفات طبية خلال حملة بالفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات استجابة لفحص شكوى واردة عن وجود مخزن تجميع مخلفات طبية خطرة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بمشاركة قسم شرطة مصر القديمة.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تبين للحملة وجود مخزن على مساحة حوالي 1000 متر مربع يحتوي على كميات كبيرة تقدر بحوالي 10 طن تقريبا من المخلفات البلدية المختلطة بمخلفات المستشفيات.

كما أسفرت الحملة عن التحفظ على سيارة نقل تحمل 4 طن تقريبا من المخلفات الطبية والبلدية وذلك بمعرفة قسم شرطة مصر القديمة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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وأشارت وزارة البيئة، إلى أن ذلك فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الخاصة بالمخلفات الطبية الخطرة.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد قالت إنه تم المرور خلال تلك الفترة الماضية على عدد ( 1537 ) منشأه طبية لمتابعه منظومة ادارة المخلفات الطبية والتخلص الامن منها ويتم المتابعه من خلال اللجان المشكلة بشكل مستمر لتلافى الملاحظات. وذلك بالتعاون مع مدريات الصحة بالمحافظات ومع مديرى المستشفيات الجامعية .

وأكدت فؤاد على التنسيق المستمر مع وزارتى الصحة والسكان و التعليم العالى والبحث العلمى لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية لخفض كمية النفايات المتولدة والتعامل معها بشكل آمن ، كما تم تدريب عدد 68 متدرب من وزارة الصحة بالمحافظات (القاهرة الكبرى – الغربية – الشرقيه – دقهليه – بحيرة – اسكندريه – البحر احمر – قنا – بنى سويف – الاقصر – الاسماعليه – السويس – اسوان – جنوب سيناء)على البرنامج التدريبى لتدريب المدربين على الادارة المستدامه للمخلفات الطبية متضمنه تداول النفايات الطبية.