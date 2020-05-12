شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة التعمير والإسكان: لا تأثير لفيروس كورونا على كفاءة محطة الجبل الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن أزمة فيروس كورونا، لم تؤثر بالسلب على المشروعات الجارى تنفيذها، موضحا أن الشركة ملتزمة بالجدول الزمنى المتعلق بمشروعات المياه والصرف والمحطات الجارى تنفيذها.

وأضاف اللواء سيد العشرى، أن محطة الجبل الأصفر تعمل بكامل طاقتها، في ظل الأزمة، وتخفيض عدد العمالة، ولكن تم تنظيم العمل وتقسيمه لنظام أيام، بحيث يكون عدد العمال المتواجدين بنسبة أقل، مع الحرص على العمل بكامل الطاقة وبنفس الإنتاجية.

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وأكد أن شركة التعمير تمكنت من تحقيق وفر في الميزانية المخصصة لمحطة الجبل الأصفر، حيث تم تخفيض عقود توريد البرليمر باجمالى مبلغ 1.3 مليون جنيه، وتحقيق وفر في نقطة الإطفاء المتحدة لأنظمة التحكم إجمالي 1.2 مليون جنيه، و444 ألف جنيه في أعمال الزراعة، وصيانة اللوحات باجمالى الوفر 90 الف جنية ، وإيجار السيارات بإجمالى الوفر 1.2 مليون جنيه.

وكشف عن حجم العقود التي تمت تنفيذها ذاتيا بمحطة المعالجة بالجبل الأصفر والتي أدت الى تحقيق وفر بمبلغ 3.8 مليون جنيه، منها نقطة الإطفاء المتحدة لأنظمة التحكم والتي حققت وفر مالى للشركة بمبلغ 1.8 مليون جنيه سنويا، وأعمال الزراعة حيث تم تحقيق مبلغ مالى للشركة بمبلغ 2 مليون جنية سنويا.

وقال أنه جارى تنفيذ توسعة محطتى تحلية مياة "أبو رماد – حلايب"، كما تم التعاقد مع شركات مقاولات بقيمة 107 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات منها أعمال صيانة اعمال الصرف الصحى والمسطحات الخضراء بالساحل الشمالى "مارينا"، والمشروعات الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر وتشمل "توريد طلمبات وقطع غيار لمحطات تحلية مياه البحر و محطة تعبئة المياة بالسيارات بمدينة الغردقة وتوريد وتركيب عدادت ووصلات منزلية لشبكة مياة مياه مدينة الغردقة وتطوير الرفع القديم بمحطة رفع ك 56" وكذلك مشروعات وصلات المنازل بمدينة سفاجا، ومشروع تاهيل واستكمال وزراعة الجزر الوسطى والمسطحات شاملة شبكة الرى الفرعية بالاحياء بمدنية المنيا الجديدة بقيمة 9.6 مليون جينية.