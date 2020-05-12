بعد الظاهرة الغريبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 5 أيام في الموجة الحارة (درجات حرارة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة (الأربعاء- الخميس - الجمعة- السبت- الأحد)، وهي أول 5 أيام في موجة الحر التي بدأت من اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع نهاية الأسبوع الجاري، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، لافتًا إلى أن هذا الظاهرة غريبة الحدوث في مثل هذا التوقيت من العام، ومن الممكن أن تصل الأمطار لحد السيول على بعض المناطق.

الأربعاء

يسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع انتشار الشبورة المائية والرياح معتدلة، يكون مائلا للحرارة نهارًا باردا ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (37 – 20)، والوجه البحري (36– 19)، والسواحل الشمالية الغربية (28 – 19)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (26 – 18)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (37– 24)، وشمال الصعيد (40– 22)، وجنوب الصعيد (40 – 25).

الخميس

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع انتشار الشبورة المائية والرياح معتدلة، يكون حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل البحر الأحمر يكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة وتنشط أحيانا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وشديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على

بعض المناطق تكون رعدية احيانا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا لطيف ليلا مع أمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (37 – 20)، والوجه البحري (36– 19)، والسواحل الشمالية الغربية (28 – 17)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (28 – 17)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (37– 22)، وشمال الصعيد (40– 23)، وجنوب الصعيد (40 – 26).

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الجمعة

يسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، يكون حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يسود طقس حار نهارًا لطيف ليلا مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل البحر الأحمر يكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية احيانا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا لطيف ليلا مع أمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية احيانا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (36 – 21)، والوجه البحري (35– 19)، والسواحل الشمالية الغربية (28 – 19)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (27– 19)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (36– 23)، وشمال الصعيد (39 – 23)، وجنوب الصعيد (40 – 26).

السبت

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة، يكون حارا نهارًا مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يسود طقس حار نهارًا لطيف ليلا مع أمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية على سلاسل البحر الأحمر والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا مع أمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية احيانا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع أمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (39 – 23)، والوجه البحري (38– 22)، والسواحل الشمالية الغربية (30 – 21)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (31– 21)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (38– 23)، وشمال الصعيد (40 – 25)، وجنوب الصعيد (40 – 27).

الأحد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية احيانا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا مع أمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية قد تصل إلى حد السيول على سلاسل البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا مع أمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية احيانا قد تصل إلى حد السيول على شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع أمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية احيانا قد تصل إلى حد السيول على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (40 – 22)، والوجه البحري (40– 21)، والسواحل الشمالية الغربية (32– 18)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (35– 19)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (40– 23)، وشمال الصعيد (41 – 23)، وجنوب الصعيد (41– 26).